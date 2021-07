Orsolini, calano le richieste del Bologna. Il Torino cerca l’affondo?

Sarà nuovamente battaglia tra Torino e Fiorentina? I granata puntano Orsolini, e il Bologna potrebbe accontentarsi di qualche milione in meno

Secondo il quotidiano torinese, i granata hanno inoltrato al Bologna un'offerta da 9 milioni per l'esterno. I felsinei, dopo aver appena preso Arnautovic, devono fare spazio in attacco e dai 15 milioni di richiesta iniziale potrebbero concedere il via libera a 12-13 milioni. Una cifra abbordabile, che potrebbe stuzzicare la Fiorentina qualora decidesse di fare un nuovo investimento in quella zona del campo.