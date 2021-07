Di Marzio: Kouamé può partire, è nel mirino di due club esteri

Dopo l'Anderlecht anche il Friburgo punta Kouamé, che può lasciare la Fioerntina dopo un anno e mezzo (e pochi gol) in viola

Come scrive Gianlucadimarzio.com, da da tempo l'Anderlecht è sulle tracce dell'ex Genoa. Un interesse già registrato un mese fa quando il club belga ha avviato i contatti con la Fiorentina per cercare l'accordo, sia con la società che con il giocatore. Adesso, però, si è inserito anche il Friburgo. Il club rossonero, che lo scorso anno ha chiuso la Bundesliga al decimo posto in classifica, sta pensando a Kouame come rinforzo per l'attacco. Per lui sarebbe la prima esperienza lontano dall'Italia.