Vi abbiamo raccontato di come, nei giorni scorsi, la Fiorentina abbia provato ad allacciare in contatti col terzino del Real Madrid Alvaro Odriozola. Il sito del quotidiano spagnolo AS riporta che il terzino non si muoverà nell’attuale finestra di mercato invernale. Anche se la sua situazione è di assoluto ostracismo (Zidane ha scelto di non concedergli un solo minuto di gioco dal 30 settembre), il giocatore resiste e ha deciso di rimanere almeno fino alla fine della stagione per cercare di invertire la rotta (ha un contratto con il Madrid fino al 2024). Il difensore ha avuto diverse offerte a gennaio (Athletic Bilbao, Milan e Borussia Dortmund, ma anche l’interesse dei viola), ma Odriozola, 25 anni, con l’inizio della Copa del Rey, vuole convincere il tecnico che merita fiducia.

