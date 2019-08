Occhio Fiorentina, c’è anche il Bordeaux su Pedro. Dal Brasile: pronta l’offerta

Concorrenza francese per Pedro (SCHEDA), attaccante del Fluminense sul quale si sono concentrate le attenzioni della Fiorentina. Secondo quanto riporta netflu.com, infatti, il Bordeaux – che già si era interessato a Pedro prima dell’infortunio al ginocchio subito un anno fa – sarebbe pronto a presentare un’offerta al club carioca per assicurarsi le prestazioni del giocatore classe 1997. I soldi per l’operazione potrebbero arrivare dalla cessione di Kamano. LA NOSTRA ANTICIPAZIONE: DISTANZA DI CIRCA 3 MLN DI EURO TRA I VIOLA E IL “FLU”