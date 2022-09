Occhi in Serie C per un gioiellino. Pradè osserva Vasic per gennaio

Il calciomercato, si sa, non dorme praticamente mai. E anche nei mesi autunnali i dirigenti Viola lavorano per tentare di capire quali possono essere i profili più interessanti per il futuro della Fiorentina. Secondo quanto racconta tuttoc.com, le ottime prestazioni offerte con la maglia del Padova in questo avvio di campionato da Aljosa Vasic, trequartista classe 2002 che ha già collezionato 5 presenze, 2 reti e un assist in biancoscudato, gli sono valse l'interesse di Fiorentina e Sassuolo. Le due società, si legge, proveranno ad ingaggiarlo già nella prossima sessione invernale, lasciando però il ragazzo parcheggiato in Veneto in prestito.