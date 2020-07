Obiettivi viola: settimana decisiva per Tonali. Le cifre offerte dal’Inter

La settimana che verrà sarà molto importante per l’Inter. I nerazzurri dovrebbero infatti affondare il colpo per Sandro Tonali (SCHEDA). Il centrocampista del Brescia, stando a quanto riporta Tuttosport, avrebbe già detto sì a Beppe Marotta e adesso resterebbe da convincere solo il presidente Cellino. Il numero uno delle Rondinelle valuta il ragazzo 50 milioni ma Suning vorrebbe offrire 35 milioni con una formula simile a quella di Barella. Tonali, da tempo obiettivo della Fiorentina, sembra quindi sfumare definitivamente. E PENSARE CHE A GENNAIO I VIOLA AVEVA FATTO UNA SUPER OFFERTA PER IL CENTROCAMPISTA CLASSE 2000