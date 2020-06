Arriva Tonali: a gennaio la super offerta viola, ora la sfida a Chiesa

Lunedì riprenderà il campionato, con la Fiorentina impegnata al Franchi contro il Brescia di Sandro Tonali. Sul gioiellino delle Rondinelle si concentra Repubblica Firenze. Lo scorso gennaio Barone e Pradè ci hanno provato davvero e pare che abbiano presentato una super offerta al club di Cellino: qualcosa come 50 milioni di euro. Niente da fare, perché nonostante le stima e gli ottimi rapporti tra Fiorentina e Brescia, alla fine Tonali non si è mosso. Anche se il suo addio al Brescia è scontato alla fine di questa seconda parte di campionato. La Fiorentina potrà soltanto assistere all’asta che si scatenerà sul classe 2000. L’Inter, soprattutto, è in fase avanzata e potrebbe fare il doppio colpo. Prendere sia Tonali che Federico Chiesa.