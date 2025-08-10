VIOLA NEWS calciomercato Obiettivi viola, Sebastiano Esposito: Cagliari vicinissimo. La situazione

Obiettivi viola, Sebastiano Esposito: Cagliari vicinissimo. La situazione

I sardi starebbero superando la concerrenza del Parma per l'attaccante classe 2002.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Cagliari sarebbe vicinissimo all'attaccante ex Empoli, di proprietà dell'Inter, Sebastiano Esposito. Come riporta l'insider di mercato, infatti, i sardi sono pronti a mettere sul tavolo 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita per assicurarsi il classe 2002. La mossa mira a superare la concorrenza del Parma LEGGI QUI, con il quale le differenze d’offerta — tra parte fissa e percentuale sulla cessione — sono minime. Il calciatore aveva già accettato l’offerta dei rossoblù e preferiva la destinazione sarda piuttosto che gli emiliani.

