Obiettivi viola, Sebastiano Esposito: Cagliari vicinissimo. La situazione

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Cagliari sarebbe vicinissimo all'attaccante ex Empoli, di proprietà dell'Inter, Sebastiano Esposito. Come riporta l'insider di mercato, infatti, i sardi sono pronti a mettere sul tavolo 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita per assicurarsi il classe 2002. La mossa mira a superare la concorrenza del Parma LEGGI QUI, con il quale le differenze d’offerta — tra parte fissa e percentuale sulla cessione — sono minime. Il calciatore aveva già accettato l’offerta dei rossoblù e preferiva la destinazione sarda piuttosto che gli emiliani.