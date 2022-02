Obiettivi viola: Meret in scadenza nel 2023 col Napoli, ma il prossimo anno…

Il club partenopeo ha iniziato a programmare il futuro per la propria porta: via Ospina, si punterà sul friulano

Uno degli investimenti che la Fiorentina durante l'estate 2022 dovrà compiere sarà sicuramente quello riguardante il nuovo portiere, magari titolare, da affiancare a Pietro Terracciano. Ormai è risaputo che a fine stagione Bartlomiej Dragowski - che domani tornerà titolare - ed il club viola si separeranno, considerando anche e soprattutto che Vincenzo Italiano per il ruolo richiede un altro tipo di profilo rispetto all'estremo difensore polacco. Ecco che allora il nome di Alex Meret era iniziato a circolare prepotentemente anche perché l'ex Udinese e Spal attualmente è la riserva di David Ospina al Napoli. Ma il club partenopeo, secondo quanto raccontato da Niccolò Ceccarini su tuttomercatoweb.com, sembra orientato a puntare sul giovane portiere friulano per la prossima stagione, prolungandogli il contratto in scadenza nel 2023 e salutando il collega colombiano.