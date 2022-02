C’è Dragowski dopo quattro mesi e mezzo: occasione per il polacco

Un'altra occasione per il polacco che deve riscattare una stagione alquanto sfortunata

Nel 2022 è stato impiegato una sola volta, in Coppa Italia (13 gennaio) proprio contro il Napoli. Prestazione diciamo sfortunata, con un grave errore che ha portato alla rete degli azzurri prima di un abbaglio peggiore nel finale di primo tempo punito con il cartellino rosso. Dopo quattro mesi e mezzo da quel 3 ottobre contro il Napoli, Bart Dragowski sarà con ogni probabilità titolare in campionato a causa della tonsillite che ha colpito Pietro Terracciano, negativo al Covid ma assente domenica. La Gazzetta dello Sport rammenta che durante la scorsa estate si sono registrati i primi scricchiolii nei rapporti con il club, visto che non è mai arrivato il rinnovo contrattuale (scadenza giugno 2023). A cui sono seguiti quelli tecnici: il sistema di gioco di Italiano non si è sposato perfettamente con le caratteristiche del polacco, più in difficoltà di Terracciano ad esempio nel gioco con i piedi.