Obiettivi viola: la Roma accelera per Politano

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito la Roma è uscita allo scoperto per Matteo Politano, è lui il prescelto per sostituire l’infortunato Zaniolo (LEGGI QUI). L’Inter chiede che venga inserito l’obbligo di riscatto e valuta il suo cartellino 25 milioni, ma sembrerebbe disposta a scendere a 20. La Roma propone Spinazzola come contropartita, la pista è confermata: Politano resta per distacco la prima scelta della squadra di Fonseca.