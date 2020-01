Zaniolo, diagnosi spietata: rottura del crociato, stagione finita ed Europei compromessi

Una notizia che era nell’aria, ma che ha trovato conferma soltanto poco fa: Nicolò Zaniolo si è rotto il crociato. Forzaroma.info ha seguito live gli sviluppi da Villa Stuart, annunciando così la diagnosi:

Ore 23.00 – Ecco la notizia che tutti temevano: per Zaniolo è rottura del crociato anteriore. Domani l’operazione.

Per Zaniolo sono nulle le possibilità di prendere parte alla spedizione europea. Un duro colpo per la Roma, che adesso dovrà trattenere e rilanciare Under.