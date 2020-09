Obiettivi viola: El Shaarawy vuole l’Italia. Contatto diretto con un club di Serie A

Stephan El Shaarawy vuole tornare a giocare in Italia. E secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’esterno italiano nella giornata di ieri si è presentato a Formello e ha incontrato la dirigenza della Lazio. Il ritorno in Serie A sarebbe più che mai gradito dal faraone, soprattutto pensando all’Europeo. Il campionato cinese sta infatti per terminare e lo Shanghai Shenua gli ha concesso l’autorizzazione di andarsene in prestito gratuito almeno fino a febbraio, con il club che provvederà anche a pagare l’ingaggio da 4 milioni lordi per 4 mesi. A gennaio poi chiunque lo prenderà dovrà trattare l’eventuale riscatto e il contratto. In ottica Fiorentina l’italo-egiziano era stato individuato come possibile sostituto in caso di partenza di Federico Chiesa (LEGGI)

