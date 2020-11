Obiettivi viola: De Paul è un trascinatore, sull’argentino piomba la Juventus

Era la metà di ottobre, venti giorni fa. La Juventus ha iniziato a fare sul serio nel seguire da vicino Rodrigo De Paul, passo dopo passo nel percorso di crescita che ormai sta diventando evidente. Ecco perché, stando a quanto viene riportato dal portale Calciomercato.com, un uomo del club bianconero era in tribuna per Udinese-Genoa, l’unica vittoria dei ragazzi di Gotti finora per 3-2 con De Paul protagonista. Un vero e proprio blitz, alla presenza anche dell’agente Augustin Jimenez che segue spesso il suo assistito partita dopo partita. Tra il club bianconero e l’argentino le relazioni sono da tempo ottime. La richiesta di Pozzo è sempre la stessa 35/40 milioni. Cifra che, avendo già speso tanto su Chiesa nei giorni finali di ottobre, farà in ogni modo rimandare ogni discorso alla prossima sessione estiva.