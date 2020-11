Amerini: “Anche Pioli riceveva le stesse critiche che sta subendo Iachini…”

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, oggi procuratore, è intervenuto a Contro Calcio social tv. Questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

Iachini? Quest’anno l’avvio è stato difficile ma il calcio è strano e magari con due o tre risultati utili può rimediare. La Fiorentina rappresenta per lui una grande opportunità per il salto in avanti, per togliersi questa nomea di essere un allenatore votato solo alla salvezza. Del resto però pure Pioli riceveva le stesse critiche che sta subendo Iachini… Possibili sostituti? Non credo che potrebbe tornare Montella. Sarebbe la terza volta e per di più dopo essersi lasciati male l’anno scorso. Prandelli avrebbe forse più senso. Quando mi ha allenato a Verona era un grande innovatore e ha dimostrato successivamente tutto il suo valore, al netto di alcuni errori. Quando mi allenava, giocavamo prevalentemente con il 4-4-2. Dopo la Fiorentina Prandelli si è un po’ perso perché sono cambiate le metodologie, perché ha perso alcuni collaboratori preziosi”.