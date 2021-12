Obiettivi, sirene inglesi per Julian Alvarez. Un top club tenta lo scatto decisivo

Un'altra potenza europea si aggiunge alle pretendenti del centravanti argentino

Il centravanti argentino Julian Alvarez che ha trascinato il River Plate a suon di reti, fa gola a numerosi club. Sull'attaccante c'è da tempo anche la Fiorentina (LEGGI LE PAROLE DI NICO GONZALEZ IN MERITO), ma col passare delle settimane diventa sempre più difficile pensare che i viola possano riuscire a battere la concorrenza, soprattutto per lo spessore dei club che si stanno facendo avanti sul calciatore. Ultimo, in ordine cronologico, il ricco Manchester United. Secondo quanto riporta Niccolò Ceccarini su Twitter, il club inglese starebbe provando lo scatto decisivo per arrivare ad Alvarez. E per questo avrebbe già avviato i contatti con il River Plate.