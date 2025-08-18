Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, attraverso il proprio profilo Instagram ha parlato di Lorenzo Pellegrini:
Zazzaroni: “Il futuro di Pellegrini alla Roma è scritto da mesi”
"Nell'anno del Mondiale ha bisogno di giocare"
Il futuro di Lorenzo alla Roma è scritto da mesi: il contratto, peraltro importante, non gli sarà rinnovato. Sono affezionato a lui, bravissimo ragazzo, e mi piace il suo calcio tecnico. Vive l'ormai prossima separazione con grande disappunto, continuando tuttavia a pensare di poter recuperare il rapporto. Nell'anno del Mondiale ha bisogno di giocare, da amico (lo dico con un filo di presunzione) gli auguro di trovare lo spazio che insegue, da giornalista lo invito a guardare oltre la Roma. Piace in Premier (West Ham) ma è giusto che decida per se stesso.
