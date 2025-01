VN – Folorunsho, accelerata in vista. Dopo la Befana la chiusura dell’affare

La Fiorentina vira dritta su Michael Folorunsho. Dopo aver accolto Valentini e salutato nella giornata di oggi Martinez Quarta, il club viola è pronto ad accogliere il centrocampista che non trova spazio a Napoli. Con il club partenopeo c'è un principio di accordo per un prestito con diritto di riscatto e dopo la Befana ci sarà l'accelerata definitiva per la fumata bianca. Per il centrocampista invece, contratto di quattro anni e mezzo fino al 2029.