Torna di moda Traorè in casa Fiorentina: ma che concorrenza dalla Francia

Hamed Junior Traorè sta tornando finalmente ai suoi livelli, dopo aver fatto vedere ottime cose in Italia già con Empoli e Sassuolo. Il calciatore poi è passato in Inghilterra, al Bornemouth, per poi fare ritorno in penisola con la maglia del Napoli, senza però trovare fortuna. In questa stagione però il classe 2000 è rinato, in Francia con la maglia dell'Auxerre, dove ha aiutato la squadra a raggiungere una tranquilla salvezza a metà classifica, con un bottino di 10 gol e 2 assist in 26 presenze.