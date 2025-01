Sportitalia: “Fiorentina e Lecce interessate a un terzino della Carrarese”

Arrivano novità per il calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, la società di Commisso starebbe seguendo con attenzione Simone Zanon, terzino in forza alla Carrarese. Autore di 22 partite in Serie B, condite da due assist. Sul classe 2001 ci sarebbe l'interesse anche del Lecce. La Fiorentina si sta guardando intorno, bisognosa di un sostituto di Kayode, ceduto in Inghilterra