Shpendi: “Fiorentina e big? Non so nulla. Rimango al Cesena”

Cristian Shpendi potrebbe essere pronto al salto in Serie A. La Fiorentina lo segue, ma lui ancora non sa niente

"Delle voci di mercato non so niente. Il mio agente si fa sentire con me solo se c’è qualcosa di concreto. Per il resto, le voci sul mio conto, io le leggo sui giornali. O sul web. Come un tifoso qualsiasi"