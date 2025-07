Sfuma Seba Esposito? Il Cagliari mette la freccia, accordo vicino con l’Inter

Il Cagliari mette sul piatto 7 milioni più una percentuale sulla rivendita per Sebastiano Esposito. Accordo vicino

Sebastiano Esposito si allontana dalla Fiorentina. Come riporta Sky Sport per l'attaccante, nell'ultima stagione in prestito all'Empoli, c'è stata un'accelerata decisa del Cagliari, da tempo sul calciatore classe 2002. Il club sardo ha offerto all'Inter 7 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, offerta che potrebbe accontentare il club nerazzurro.