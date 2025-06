Senza Kean, sempre più Piccoli. Ma la Fiorentina deve sfidare due club di A

La Fiorentina punta su Andrea Piccoli come prima scelta per rinforzare l’attacco, ma solo nel caso in cui Moise Kean dovesse lasciare il club. Pradè vede in Piccoli un profilo ideale da far crescere accanto a Dzeko, in un reparto offensivo che includerà anche Gudmundsson, mentre resta da definire il futuro di Beltran.