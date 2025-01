Oggi Michael Folorunsho a Firenze. Palladino lo vuole pronto per Monza

Il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 2029. Le visite mediche, inizialmente ritardate a causa della resistenza di Antonio Conte e dell'attesa per l'acquisto di un altro centrocampista per il Napoli, sono previste per oggi o domani. L'allenatore Raffaele Palladino spera di avere Folorunsho a disposizione per la trasferta di lunedì a Monza. Lo riporta il Corriere dello Sport.