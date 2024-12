Obiettivo Shpendi a gennaio? Lui intanto rinnova con il Cesena, l’annuncio

Il bomber di questa Serie B è uno solo, Cristian Shpendi. L'attaccante del Cesena sta disputando una grande stagione, e molte squadra al piano di sopra lo seguono con interesse. La Fiorentina sarebbe una di queste, vista la necessità di un vice-Kean. Il Cesena però è un club con ambizioni e progettualità, e non a caso è arrivato il rinnovo del ragazzo. Shpendi ha prolungato fino al 2028, come annunciato dal club:

Arrivato nel Settore Giovanile bianconero nell’estate del 2019, l’attaccante classe 2003 gioca inizialmente tra le fila delle formazioni Under 17 e Primavera, per poi esordire in prima squadra all’inizio della stagione 2021/2022.