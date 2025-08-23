La Roma si appresta ad esordire con il Bologna, ma in casa giallorossa tiene banco il caso di Lorenzo Pellegrini. La società non ha intenzione di rinnovare il contratto del centrocampista, accostato anche alla Fiorentina negli ultimi mesi. Il dirigente romanista, Frederic Massara, a Sky Sport ha fatto chiarezza sul futuro di Pellegrini:
Massara: “Non rinnoveremo Pellegrini. Stiamo valutando le varie situazioni”
"Con Pellegrini ho condiviso con lui e con il suo agente il fatto che non avremmo prolungato il suo contratto e per questo motivo anche per non perdere il calciatore libero e per volontà per il calciatore stiamo valutando le varie situazioni. C'è tempo, ancora 10 giorni e anche il mercato di gennaio"
