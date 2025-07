Lo seguiva la Fiorentina. Adesso il talento del Milan riparte da… Aquilani

Nello scorso dicembre era stato accostato alla Fiorentina, adesso Mattia Liberali va in cerca di continuità in Serie B. Lo scatto decisivo è stato del Catanzaro, allenato dall'ex tecnico della Primavera Alberto Aquilani, che se lo è aggiudicato a titolo definitivo con il Milan che mantiene il 50% dalla sua futura rivendita.

Trequartista, classe 2007, una stagione a metà tra Milan Futuro e prima squadra (è riuscito ad esordire anche in Serie A), Liberali è stato nominato dal Guardian tra i migliori 60 talenti della sua annata. La Fiorentina - così come l'Atalanta - avevano provato ad inserirsi sul talento a poco più di un anno dalla scadenza del contratto. Adesso testerà le sue qualità in cadetteria.