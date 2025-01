La Fiorentina su un centrocampista classe 2005 ex Lazio: tutti i dettagli

Quest'estate era stato fonte di critiche dell'ambiente laziale nei confronti di Claudio Lotito: ai tifosi biancocelesti, infatti, non era piaciuta la decisione di lasciar andare via a parametro zero uno dei ragazzi più promettenti del settore giovanile capitolino, ossia Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005 tra i più forti visti nel ruolo nello scorso campionato Primavera. Spesso aggregato alla Prima Squadra sotto la gestione di Maurizio Sarri, il giovane calciatore non ha trovato l'accordo con la Lazio per la stipula di un nuovo contratto, accettando la proposta del Saarbrucken, squadra tedesca di terza serie.