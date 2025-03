La Fiorentina guarda in casa Napoli: piace un giovane talento

La Fiorentina sta monitorando la Serie B in ottica mercato e tra i possibili acquisti per il futuro c’è Antonio Vergara, 22enne della Reggiana. Dopo un grave infortunio al crociato che lo ha fermato per nove mesi, quest'anno sta crescendo molto, collezionando 26 presenze, 4 gol e 5 assist. Giocatore polivalente, può agire da centrocampista, trequartista o esterno d’attacco su entrambe le fasce.