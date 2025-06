Il 3-5-2 degli esuberi: da Ikonè a Sottil, passando da Nzola. La squadra schierata

Il 3-5-2 dei giocatori in vendita

Redazione VN 27 giugno - 13:36

La Fiorentina sta entrando nella seconda fase della stagione estiva, in vista del ritiro del 14 luglio al Viola Park, con l’obiettivo principale di sfoltire una rosa attualmente troppo ampia. Sono infatti rientrati ben diciotto giocatori da prestiti, una vera e propria “rosa nella rosa”, che rischiano di sovraffollare il centro sportivo se non verranno ceduti.

Tra questi, i principali esuberi sono i cinque “big”: M’Bala Nzola, Jonathan Ikoné, Josip Brekalo e Christian Kouamé, Riccardo Sottil e Antonin Barak. Per loro, il ciclo a Firenze sembra chiuso, ma potrebbero trovare spazio in squadre di Serie A minori o in Serie B, come nel caso di Nzola, seguito dallo Spezia.

Non solo. In uscita anche il portiere Christensen e i centrali Moreno-Valentini. La Fiorentina deve chiudere queste situazioni al più presto per evitare complicazioni e per ottenere risorse da reinvestire nel completamento della rosa di Stefano Pioli, che valuterà comunque tutti i rientranti nei primi giorni di ritiro.

In mezzo al campo in bilico Infatino e Amautucci. Anche Sabiri, di ritorno dall'Arabia, dirà addio alla Fiorentina.

Oltre ai big, ci sono diversi ex Primavera che ormai hanno superato la soglia giovanile e che si trovano intrappolati in un ciclo di prestiti senza sbocchi chiari, come Filippo Distefano, Lorenzo Lucchesi e altri. Continuare a girarli in prestito significherebbe solo rinviare decisioni importanti che la società dovrà prima o poi affrontare.

Ecco la formazione degli esuberi: Christensen; Moreno, Lucchesi, Valentini; Ikonè, Infantino, Amatucci, Sabiri, Sottil; Nzola, Brekalo.