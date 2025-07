Nel frattempo, sullo sfondo si fa spazio un’idea affascinante: quella di un possibile ritorno in Serie A di Ismaël Bennacer. Il regista algerino, già allenato da Pioli al Milan, potrebbe tornare utile in chiave Fiorentina e l’allenatore viola lo accoglierebbe con entusiasmo. Non è da escludere un tentativo per riportarlo in Italia con la formula del prestito, magari in attesa di sviluppi più concreti nelle prossime settimane.