Fiorentina, occhio al centrocampo: piace il capitano dell’Under 21 tedesca

In terra tedesca si parla anche di Fiorentina: la Bild, infatti, riporta di un interessamento del club viola per Eric Martel , seguito con grande attenzione negli ultimi tempi dagli osservatori gigliati. Il classe 2002 è un centrocampista centrale del Colonia, valutato tra gli 8 ed i 10 milioni, e con un contratto in scadenza nel prossimo giugno. Dunque, a meno di un anno dalla fine del suo legame con la squadra biancorossa, l'entourage del calciatore si sta guardando intorno.

I vertici dirigenziali del Colonia, secondo quanto racconta sempre la Bild, proveranno durante il ritiro in Austria a trovare un accordo per allungare il contratto del giovane mediano, capitano dell'Under 21 tedesca, ma se non si dovesse arrivare ad un punto d'incontro, l'ipotesi cessione diventerebbe sempre più probabile. Ed ecco che allora la Fiorentina potrebbe entrare in gioco ed aprire una trattativa con entrambe le parti.