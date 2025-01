Fiorentina, dopo Valentini e Folorunsho tocca a Pablo Marì. Poi l’attacco

Come scrive calciomercato.com, la Fiorentina deve sfruttare il mercato invernale per puntellare una rosa indebolita, sia qualitativamente che numericamente, dallo stop forzato di Edoardo Bove. L'arrivo di Michael Folorunsho dal Napoli va letto proprio in tal senso. In difesa, partito Lucas Martinez Quarta, a cui seguirà l'addio di Biraghi e forse quello di Moreno, Nicolas Valentini non sarà l'unico ingresso, visto che si lavora per l'acquisto di Pablo Marì dal Monza. Dopo, Daniele Pradè e Roberto Goretti si concentreranno sul reparto avanzato, con l'obiettivo di prendere un vero e proprio colpo. Niente Berardi, niente Chiesa, mentre Luiz Henrique è un'idea molto difficile, considerando quanto chiede il Botafogo per lui (30 milioni).