Fiorentina “azzurra”: inserimento e sfida al Bologna per un giovane italiano

Alessandro Zanoli è reduce dall'esperienza in prestito al Genoa. Il Grifone però ha deciso di non riscattarlo e il giocatore che ha fatto ritorno al Napoli, proprietaria del cartellino. In stagione ha collezionato complessivamente 33 presenze, fra Serie A e Coppa Italia, condite da 1 gol e 1 assist. Il 30 giugno, Zanoli tornerà al Napoli, ma il suo futuro con tutta probabilità non sarà in azzurro.