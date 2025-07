Una situazione da monitorare per quanto, lo ribadiamo, al momento da ambienti vicini alla Fiorentina non siano arrivate conferme sulla possibilità di un arrivo di Kessie a Firenze. Il giocatore ex Milan, che ben conosce Pioli, ha un ingaggio fuori portata per i viola (e per la Serie A) e per rendere fattibile l'operazione dovrebbe accettare una profonda riduzione dello stipendio attuale da oltre 10 milioni netti.