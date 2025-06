Dalla Grecia: “No del Panathinaikos all’offerta viola per Tete”

La Fiorentina aveva messo nel mirino l'esterno classe 2000 del Panathinaikos, Mateusz Tete, calciatore che quest'anno in Conference League, nella partita in Grecia tra le due squadre, aveva siglato anche la terza rete, decisiva per la vittoria. Come scrive il media greco athletiko.gr, il club biancoverde avrebbe rifiutato un'offerta viola di 11 milioni di euro per il brasiliano, chiedendone almeno 15 più bonus. Ancora non è da escludere che sia finita, anche se la Fiorentina dovrà alzare sensibilmente l'offerta.