Dalla Francia: “Stallo Milan-Marsiglia per Bennacer”. Si inserisce la Fiorentina?

Lunedì 7 luglio il Milan inizierà ufficialmente la nuova stagione con il raduno a Milanello, ma Ismael Bennacer non sarà presente: per lui sono previsti alcuni giorni extra di vacanza. Una concessione che riflette il momento delicato del centrocampista, passato da uomo chiave nello scudetto del 2022 a elemento problematico per bilancio e gestione tecnica. A pesare sono stati i numerosi infortuni, ma anche il comportamento del giocatore, giudicato poco rispettoso dalla società per le continue richieste di cessione in momenti sfavorevoli per il club.