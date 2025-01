A Monza sono sicuri: “Da oggi Pablo Marì è un giocatore della Fiorentina”

In realtà sarebbe molto strano se il Monza ultimo in classifica annunciasse una cessione il giorno della partita contro il Genoa, domani appunto, molto importante nella corsa per non retrocedere. Ad ogni modo, anche a Violanewsrisulta la vicinanza della chiusura dell'accordo, con Galliani che non vuole contropartite e chiede solo un piccolo indennizzo per liberare lo spagnolo in scadenza di contratto dopo aver bloccato Palacios in prestito dall'Inter. Solo che dovrebbe essere martedì il giorno giusto.