Bennacer costa troppo per la A: un suo ex club risolve la grana del Milan?

Dopo l'interesse della Fiorentina, Ismael Bennacer può tornare in Francia. La pista era tornata viva dopo il no del centrocampista all’ Arabia Saudita. Il ko di venerdì del Marsiglia sul campo del Rennes l’ha resa ancora più... calda.
Trovata la quadra per la cessione di Bennacer?
De Zerbi spera in qualche rinforzo e l’algerino, che ha allenato all’Olympique la scorsa stagione, è un nome molto gradito. Il Milan lo ha messo ai margini del progetto e vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre i francesi puntano al prestito. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
