Nzola in uscita, ma mancano le pretendenti. Anche il Verona si tira fuori?

Quale futuro per M'Bala Nzola? L'attaccante viola è reduce da una stagione alquanto deludente e sono in molti i tifosi che ne chiedono una cessione. Al momento, però, non c'è un club che abbia fatto un affondo deciso per l'angolano. Negli scorsi giorni il Verona aveva manifestato un timido interesse nei confronti del giocatore,ma secondo quanto riporta l'Arena non sono previsti grossi passi in avanti.