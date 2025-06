Nzola, il Genoa ci riprova: nuovo interesse per l’attaccante viola

Era già successo lo scorso anno, quando sulla panchina del Grifone sedeva Alberto Gilardino. Alla fine l’affare non si concretizzò, ma ora, con il mercato estivo 2025 in pieno fermento, la pista sembra essersi riaccesa. Il Genoa è alla ricerca di rinforzi offensivi, e il profilo di Nzola, per caratteristiche fisiche e abitudine al campionato, piace per completare il reparto d’attacco.