NY Times su Vlahovic: “ACF ha contattato alcuni club europei per cederlo a gennaio”

Il punto da oltreoceano sul futuro del centravanti viola

La questione Dusan Vlahovic non si ferma, e arriva a far parlare anche uno dei quotidiani più famosi del pianeta. Attraverso Twitter, infatti, il giornalista del New York Times Tariq Panja fa il punto sulla situazione legata al numero nove viola:

"La società viola è sempre più certa che l'attaccante serbo non firmerà il rinnovo (18 mesi alla scadenza) e per questo ha sondato alcuni club in giro per l'Europa per trovare un accordo per gennaio. La Fiorentina chiede 70 milioni per lasciar partire il serbo. Il problema per la società viola è che il mercato resta piuttosto piatto."