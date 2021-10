Nuovo nome per l’attacco: gli 007 Viola seguono Ricardo Pepi

I Viola seguono il giovanissimo bomber, ma la concorrenza è folta

Gli occhi della Fiorentina finiscono anche oltreoceano per rinforzare il reparto avanzato, che vede un Vlahovic sempre più in uscita. Come riportato da Tom Bogert, giornalista per mlssoccer.com, gli scout Viola si trovavano negli USA, a Dallas per la precisione. Il motivo? Seguire da vicino Ricardo Pepi, giovanissimo centravanti statunitense in forza all'FC Dallas e capace di segnare già 13 gol questa stagione in MLS. Sul 18enne, però, è forte la concorrenza di diversi club: Bayern, Wolfsburg e Ajax fra le altre.