Dalla Spagna: il Real Madrid vuole Vlahovic se salta il colpo Haaland

Gli 007 madridisti seguono il serbo come alternativa al bomber giallonero

Il Real Madrid promette fuochi d'artificio per la prossima finestra di mercato estiva. Oltre al possibile affare Mbappé, i blancos sono alla ricerca anche di un numero 9 di grande caratura. E quale miglior profilo rispetto ad Erling Haaland? Tuttavia, Perez ha in serbo anche un piano B nel caso in cui il norvegese non dovesse arrivare. Il nome, in questo senso, è quello di Dusan Vlahovic. Come scrive dondiario.com, il serbo rappresenterebbe un'alternativa ben più economica rispetto al bomber del Borussia Dortmund. La valutazione, si legge, si aggira sui 50 milioni di Euro. Tuttavia, sull'ex Partizan è forte la concorrenza di diversi club europei.