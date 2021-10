Ferrara: “Callejon pensionato, meglio un giovane. Italiano aziendalista”

Il giornalista non ci va giù tenero: "Dispiace non aver preso Berardi in estate. Con Callejon si gioca sempre uno in meno"

"Chi vede delle luci nella gara di ieri ha dei problemi, la Fiorentina non ha mai tirato in porta. E non ha nemmeno reagito quando è andata sotto. Non è un problema solo di attaccanti, ma di fase offensiva soprattutto quando manca Nico Gonzalez. Con Callejon si gioca sempre con uno in meno ma forse è una scelta societaria per trovare acquirenti a gennaio. Callejon è già in pensione da due anni, meglio mettere un giovane che certamente non può fare peggio. Sottil ha potenzialità, ma deve ancora crescere, arriva bene in area e poi si perde. Vlahovic è un giocatore di altra categoria in questa Fiorentina e concordo con quello che provocatoriamente ha scritto Sconcerti. A me dispiace che la Fiorentina non abbia chiuso per Berardi in estate, lui era pronto a firmare e c'è rimasto malissimo. Per loro Italiano è il massimo perchè è super aziendalista e fa con quello che ha".