Lorenzo Amatucci potrebbe giocare altrove, alla ricerca di spazio e continuità. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il giovane talento della Fiorentina piace non poco al Catanzaro. Insieme a lui, sta valutando anche il profilo di Adam Nagy del Pisa, classe '95 che ha collezionato solo 10 presenze (per un totale di 378 minuti in campo) in questa stagione.