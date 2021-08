Non tramonta Matteo Ricci per la Fiorentina. Ma è bagarre con altri 2 club

Il classe '94 conteso fra tre società di Serie A

Matteo Ricci rappresenta certamente un'occasione di mercato per diversi club. Reduce dalla salvezza con lo Spezia, il centrocampista è in questo momento svincolato. Il classe '94, anche e soprattutto in virtù della stagione appena conclusa agli ordini di Italiano, è stato accostato anche alla Fiorentina. Secondo calcionews24.com, l'ipotesi Viola per Ricci non è assolutamente tramontata e, anzi, la dirigenza gigliata lo segue con interesse. In questo momento, però, la squadra più vicina ad ingaggiare il centrocampista sembra essere il Bologna. Sullo sfondo c'è poi anche la Sampdoria.