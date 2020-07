Non solo Milenkovic, il Milan punta su Vlahovic per l’attacco del futuro

Il Milan bussa ancora alla porta della Fiorentina. Non solo per Nikola Milenkovic, da tempo nella lista dei desideri della società rossonera (LEGGI), ma secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, per l’attacco rossonero i nomi più caldi sono quelli di Schick e Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo classe 2000 sarebbe il colpo perfetto per dare inizio all’era Rangnick, con un mercato basato sulla linea verde. La società rossonera è infatti pronta a stanziare ben 75 milioni per la prossima sessione di calciomercato, interamente basato sui giovani