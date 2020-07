Milenkovic, il Milan fa sul serio. Paquetà piace, ma la Fiorentina preferisce monetizzare

Il Milan fa sul serio per Nikola Milenkovic. Come scrive La Nazione, i rossoneri hanno già comunicato al manager del calciatore che a breve sarà formalizzata una proposta d’acquisto per il centrale serbo che la Fiorentina non valuta meno di 35 milioni. I viola aspettano, e tengono vivo il fronte Paquetà anche se dalla cessione del serbo preferirebbero monetizzare anzichè chiudere situazioni di mercato in entrata come parziale contropartita. Paquetà però piace molto e sopratutto potrebbe rappresentare un innesto di prima fascia con un investimento molto più leggero rispetto a Belotti, che il Torino valuta 70 milioni.