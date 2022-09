Non solo Terracciano: il Milan pensa ad un portiere ex viola come vice-Maignan

Il Milan si sta già guardando intorno per trovare un buon secondo portiere affidabile, da mettere alle spalle del miglior estremo difensore del campionato, ovvero il francese Mike Maignan, in vista della prossima stagione. Questa mattina avevamo letto sulle pagine del Corriere Fiorentinodi un interesse rossonero per Pietro Terracciano, guardiano, in pratica, titolare della porta viola e che andrà in scadenza il prossimo giugno con il club di Rocco Commisso. Ma il gigliato non è l'unico profilo accostato al Milan: secondo il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, il duo Maldini-Massara pensa anche a Marco Sportiello, anche lui in scadenza con l'Atalanta nel 2023 e che Stefano Pioli ha già avuto a sua disposizione, proprio a Firenze nella stagione 2017-2018.